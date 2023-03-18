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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. وزير الخارجية يلتقي أعضاء سفارته في نواكشوط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى نبيل عمّار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأعضاء سفارة تونس بنواكشوط وممثلي الهياكل التونسية بها، وعدد من الكفاءات التونسية، لا سيما المقيمة بالعاصمة الموريتانية.

جاء ذلك بمناسبة مشاركته في مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بموريتانيا. 

ووفق بيان  لوزارة الخارجية التونسية، فإن اللقاء تركز حول العلاقات الثنائية المميزة بين تونس وموريتانيا، وسبل الارتقاء بالتعاون، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

كما تطرق الوزير مع الحضور إلى مسائل تتعلق بتوفير أفضل الظروف والاستغلال الأمثل للإمكانيات والفضاءات المتوفرة لإدخال ديناميكية جديدة في المجال الثقافي والتعاون الطلابي، بما يعكس عمق روابط الأخوة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.

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