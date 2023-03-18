تونس .. قيس سعيد يعين كمال الفقي وزيرا للداخلية

أعلن الرئيس التونسي اليوم السبت، تعيين كمال الفقي وزيرًا جديدًا للداخلية وذلك بعدما أعلن توفيق شرف الدين، أمس الجمعة، استقالته من منصب وزارة الداخلية بعد وفاة زوجته.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين، وزير الداخلية. كما أصدر رئيس الجمهورية، اليوم، أمرًا يقضي بتسمية كمال الفقي، وزيرا للداخلية".

والفقي خريج كلية الحقوق بتونس سنة 1995 قانون خاص اختصاص شعبة قضائية، وقد تولى منصب والي تونس بعد أن كان يشغل خطّة رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة مدير لإقليم تونس الكبرى.

انتخب ككاتب عام نقابة الآداءات بتونس من 2011 حتى 2017 في الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطني، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.

وتابع: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أن سعيّد التقى شرف الدين الأربعاء بقصر قرطاج، في لقاء تناول الوضع العام في البلاد والدور الموكول لقوات الأمن في فرض احترام القانون على الجميع.

وأضافت: "تطرق الاجتماع إلى التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة".