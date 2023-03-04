تونس .. بيان شديد اللهجة من قيس سعيد بشأن الاحتجاجات المرتقبة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة، إنه يرفض مشاركة الأجانب في الاحتجاجات بالبلاد، وذلك بعد يوم من منع السلطات نقابيين أجانب من الانضمام إلى تجمع لاتحاد الشغل في تونس من المتوقع أن يكون السبت.

وقال اتحاد الشغل إن سلطات تونس أبلغته بأنها ستمنع دخول وفد من الاتحاد الدولي للنقابات تمت دعوته للانضمام إلى الاحتجاج.

منع مسؤول نقابي

والخميس، أعلن اتحاد الشغل أن السلطات التونسية منعت، مسؤولًا نقابيًا إسبانيًا من دخول تونس ورحّلته على الفور بعد أن جاء للمشاركة في الاحتجاج.

وقال اتحاد الشغل في بيان، الخميس: "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا في النقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليتم ترحيله فورًا".

من جهة أخرى، قال الاتحاد إن السلطات التونسية أبلغته أنها "ستمنع وفدًا من الاتحاد الدولي لنقابات العمال من دخول البلاد".

وفي بيان ثان قال الاتحاد إن منع النقابيين من القدوم لتونس "هو استهداف للاتحاد والعمل النقابي المستقل.. ويعمق من عزلة تونس". وقرر الاتحاد الدعوة لهيئة إدارية عاجلة للرد على الخطوة التي وصفها بأنها "عدائية وتصعيدية".