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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يعد بإصلاح جذري للمنظومة التربوية

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد  أن التعليم رسالة وسيتم في القريب العاجل إصلاح جذري للمنظومة التربوية ككل وفي كافة مراحلها.

جاء ذلك في تصريحات ل سعيد خلال لقاءه وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري اليوم. 

وأضاف سعيد قائلا '' نعم لإعادة المنزلة التي يستحقها المعلم والأستاذ ولكن لا سبيل لأن يكون التلاميذ رهائن.. هذا لا يدخل في باب الإضراب فليعودوا لمجلة الشغل ولمفهوم الإضراب في الصكوك الدولية، حجب الأعداد أمر غير مقبول ..نريد أن تكون تونس منارة للعلم يقصدها التلاميذ والطلبة من كل أنحاء العالم ومن بينها إفريقيا.''

وتابع  ''اليوم لا يمكن أن يكون التلميذ بمثابة الرهينة حيث يتم التلاعب بمستقبل أجيال.. هذا الوضع طال أكثر من اللزوم ولا يمكن أن يتواصل.. فليتحمل كل واحد منا مسؤوليته لأن هذه الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن تذهب ضحية لحسابات سياسية مع تقديري الكامل للمعلمين .''

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