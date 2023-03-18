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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة ببا لتطهير وتعقيم محطة كفر ناصر.. الاثنين المقبل

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة ببا وبعض المجالس القروية وتوابعها ( قمبش، صفط راشين ، سدس ، هلية وبعض قرى مجلس قروي طنسا بني مالو) ، يوم الاثنين المقبل 20 مارس الجاري "من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً" ، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم  بمحطة مياه كفر ناصر  مركز ببا.

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وتتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه "بشكل مؤقت" للقيام بأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة  بالشكل المطلوب، مناشدة  المواطنين  والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة ، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها .

وأشارت إلى أنه في حال وجود شكوى  يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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