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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انطلاق أولى فعاليات النسخة الثانية لمنتدى الحور الوطني للشباب بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق أولى فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، غدا الأحد، بمراكز شباب كفر الشيخ، وباقي المحافظات.
 

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أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أولى فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بالمحافظة تنطلق غداً برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمراكز الشباب المعلنة وفق الجدول الزمني المنشور عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة.

 

وتابع: ويتناول منتدى الحوار الوطني للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، ومن خلالها تتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.
 

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد نفذت منتدى الحوار الوطني في نسخته الأولى عام 2016، وفي ضوء احتياج المرحلة الراهنة فقد أعلنت وزارة الشباب انطلاق نسخة منتدى الحوار الثانية "، والذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن والمحافظات تمهيدا لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

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