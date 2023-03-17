محافظ كفر الشيخ يشارك في انطلاق مبادرة«كتف في كتف» باستاد القاهرة

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في احتفالية"كتف بكتف"، المقامة باستاد القاهرة، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما شارك عدد كبير من المتطوعين المحافظة، وخاصة من المتطوعين من قرى ومراكز المحافظة.

وشهدت قرى ومراكز المحافظة توزيع 21 ألف كرتونة للمستحقين من أهالي المحافظة من خلال الجمعيات الأهلية، عقب تدشين مبادرة كتف بكتف بنادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ، للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ.



وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف فى كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفاء بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كياناً تنمويا من بينها مؤسسة أبو العينين الخيرية وكافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.