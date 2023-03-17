بالجهود الذاتية.. افتتاح 4 مساجد بتكلفة 7 ملايين جنيه في كفر الشيخ

شهدت 4 قرى بمحافظة كفر الشيخ افتتاح 4 مساجد، بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ.



افتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، مسجد بركات بعزبة بركات ببيلا، والدكتور أيمن نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، مؤدياً الخطبة بعنوان "التكافل الاجتماعي واجب الوقت"، والتزمت جميع مساجد كفر الشيخ بالخطبة الموحدة.



وافتتح فتحي يوسف، نائب رئيس مدينة دسوق، نائبا عن اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ سعد السعيد الزيات، مدير أوقاف دسوق، مسجد كوم النص وأداء شعائر صلاة الجمعة وسط أهالي كوم النص التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح مركز دسوق بحضور أعضاء مجلس النواب المهندس عادل النجار، ومهندس محمد الصمودي، والشيخ وجيه زاهر، وكيل إدارة أوقاف بحري، والحاج سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس قرية شباس الملح، أحمد المصري.



وافتتح وليد فلفل، نائب رئيس المدينة، والشيخ سعيد ربيع شومان، كبير مفتشي بالإدارة، مسجد حوش العمدة التابع لقرية الإبراهيمية شباس الملح، وأدى الخطبة الجمعة الشيخ يحي عبد الفتاح يحي المفتش الأول بالإدارة.



قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 4 مساجد إحلال وتجديد، بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير م الأهالي، تم افتتاح مسجد حوش العمدة بشباس الملح بدسوق ، على مساحة 176مترا، بتكلفة 960 ألف جنيه، ومسجد كوم النص بشباس الملح بدسوق ، على مساحة 322 مترا، بتكلفة مليون و932 ألف جنيه، ومسجد بلال بن رباح، في العنابر بالحامول، على مساحة 300 متر، بتكلفة مليون و20 ألف جنيه، ومسجد بركات بعزبة بركات ببيلا، على مساحة 465 مترا، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

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