فضائية إكسترا نيوز تخصص جولة داخل أحد مواقع مبادرة كتف في كتف

خصصت قناة "إكسترا نيوز" جولة خاصة داخل أحد مواقع مبادرة كتف في كتف بمحافظة السويس، وأظهرت الجولة وجود عدد كبير من المتطوعين بمختلف الأعمار.

وقالت أحد المتطوعين إنها شاركت مع أصدقائها في المبادرة، وذلك تلبية لتوجيهات الرئيس السيسي، مشددة على أن المبادرة تستهدف توفير الكراتين الغذائية للأسر الأكثر احتياجا.

مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كافة محافظات الجمهورية ، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.