عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الشرقية تسلم 36 عقد عمل لذوي الهمم.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية؛  36 عقد عمل عمل لذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وذلك بمقر شركة الأندلس للصناعات الكرتونية بمدينة بلبيس، بمشاركة  4 شركات ومنشأة صناعية كبرى بنطاق مدينة بلبيس.   

ويأتى ذلك في إطار خطة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بإعطاء ملف ذوى الهمم الأولوية ضمن ملفات عمل كل مديرية بتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة على مهن يحتاجها سوق العمل، وفرص عمل لائقة لهم لدمجهم في سوق العمل.

وقال مدير المديرية  أحمد عبد الهادى : إنه تم تنظيم فعاليات لتسليم عقود العمل لـ 36 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة، ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة .

وأضاف وكيل المديرية ، أن الفعاليات شهدت مشاركة  4  شركات ومنشأة صناعية كبرى عاملة بنطاق مدينة بلبيس  وهى : وهي : شركة الأندلس للعبوات الكرتونية، وشركة المصرية للأسفنج، وشركة المتحدة للصناعات المعدنية، وشركة قنديل للصناعات المعدنية ،وكذلك تسليم عقود العمل بعد الاطمئنان على مراعاة الحد الأدنى للأجور للعمال من ذوى الهمم وعلى كافة بنود عقد العمل كما حددها القانون ،بحضور حضر تسليم العقود  المهندس عماد الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الأندلس للصناعات الكرتونية،  والسيد  حفني مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وصباح الحسيني مدير منطقة بلبيس، وحنان حسن. موجة فني بمنطقة بلبيس، ومحمد حجازي مفتش عمل بمنطقة بلبيس.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة لـ الأهلي

العالم الهولندي يتوقع زلزالا فى 3 دول عربية .. تعرف عليها

البحوث الإسلامية: الأزهر يرفض رفضًا قاطعًا دعوات دمج الديانات الثلاث

ترشيحاتنا

كيف صام الصحابة والمسلمون الأوائل؟ 3 مراحل لتشريع الصيام في عصر النبي

بعد أسبوعين| العراقي صاحب المليار يورو مؤخر ينفصل عن زوجته لهذا السبب

الأهلي يطلب تأجيل مباراته في كأس الرابطة

أنشأها كلوت بك.. قصة إنشاء أول مدرسة للطب في مصر وسبب الاحتفال بيوم الطبيب

بعد اختبار أقوى صاروخ باليستي .. كوريا الشمالية تجند 800 ألف شاب | تفاصيل

بدء توزيع 6 ملايين كرتونة على المصريين.. تكفي شهرا كاملا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان .. رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية

كيفية التخلص من الهالات السوداء نهائيا| علاجات غير مكلفة

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

5 علامات تحذيرية لتليف الكبد.. خلي بالك

فيديو

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ