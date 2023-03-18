قوى عاملة الشرقية تسلم 36 عقد عمل لذوي الهمم.. صور

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية؛ 36 عقد عمل عمل لذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وذلك بمقر شركة الأندلس للصناعات الكرتونية بمدينة بلبيس، بمشاركة 4 شركات ومنشأة صناعية كبرى بنطاق مدينة بلبيس.

ويأتى ذلك في إطار خطة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بإعطاء ملف ذوى الهمم الأولوية ضمن ملفات عمل كل مديرية بتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة على مهن يحتاجها سوق العمل، وفرص عمل لائقة لهم لدمجهم في سوق العمل.

وقال مدير المديرية أحمد عبد الهادى : إنه تم تنظيم فعاليات لتسليم عقود العمل لـ 36 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة، ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة .

وأضاف وكيل المديرية ، أن الفعاليات شهدت مشاركة 4 شركات ومنشأة صناعية كبرى عاملة بنطاق مدينة بلبيس وهى : وهي : شركة الأندلس للعبوات الكرتونية، وشركة المصرية للأسفنج، وشركة المتحدة للصناعات المعدنية، وشركة قنديل للصناعات المعدنية ،وكذلك تسليم عقود العمل بعد الاطمئنان على مراعاة الحد الأدنى للأجور للعمال من ذوى الهمم وعلى كافة بنود عقد العمل كما حددها القانون ،بحضور حضر تسليم العقود المهندس عماد الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الأندلس للصناعات الكرتونية، والسيد حفني مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وصباح الحسيني مدير منطقة بلبيس، وحنان حسن. موجة فني بمنطقة بلبيس، ومحمد حجازي مفتش عمل بمنطقة بلبيس.