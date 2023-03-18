دعاء ختام شهر شعبان .. احرص على استقبال رمضان بهذه الكلمات

دعاء ختام شهر شعبان، يعد شهر شعبان من الأشهر المفضلة التي لها منزلة كبيرة، لذا دعاء ختام شهر شعبان يبحث عنه الكثير من الناس، لأنه كلما اقترب العبد من ربه وتضرع، وخشع دعائه، كلما استجاب الله له واستجاب لتضرعه، دعاء ختام شهر شعبان مطلوب لأنه يجب على العبد التضرع إلي الله في أي وقتن كي يقضي الله حاجاته.



دعاء ختام شهر شعبان، يلجأ إليه الناس من أجل التقرب من الله والدعاء له بتيسير الأمور، لأن للدعاء مكانة سامية عند الله سبحانه وتعالى، دعاء ختام شهر شعبان يجد فيه العبد الراحة والطمأنينة، والخشوع في الدعاء، وأن يدعو الله ألا يصيبه ضرر أو مكروه.



دعاء ختام شهر شعبان

دعاء ختام شهر شعبان مكتوب، ليس هناك أفضل ولا أقيم من الدعاء أن نختم به شهر شعبان، وندعو الله أن يبلغنا رمضان، حيث أن شهر شعبان من الأشهر التي يستجاب فيه الدعاء، ومن أفضل دعاء ختام شهر شعبان نقول:

-اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشفاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء.

-اللهم أغسلني من الذنوب، وطهرني من العيوب، وامتحن قلبي بتقوى القلوب، أسألك اللهم ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق لأن أطيعك وألا أعصيكن أجعلني ربي محبًا لأوليائك معاديًا لأعدائك، مستنًا بسنة خاتم أنبيائك محمد صلى الله عليه وسلم.

- يا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسأك باسمك الأعظم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأعظم.

- اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

--اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، وأجعله الوارث منا، وأجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأنصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلك علينا من لا يرحمنا.

- كما نقول في دعاء ختام شهر شعبان مكتوب اللهم أرزقني الستر والعفاف، وألبسني لباس القنوع والكفاف، ونجني مما أحذر وأخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين.

- اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه.

-لا إله إلا الله الحكيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، أسألك ألا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتكن ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أ، تجعل القران الكريم ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحًا.

- يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وأرزقني من حيث لا أحتسب.

- اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.

- اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك، واغنني بفضلك عمن سواك.





دعاء ختام شهر شعبان استقبال شهر رمضان



-اللهم هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القرآن وجعل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل منا اليسير اللهم إني أسألك أن تجعل لي الى كل خير سبيلا ومن كل ما لا تحب مانعا يا ارحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك يا كريم.



ونقول في دعاء ختام شهر شعبان استقبال شهر رمضان يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، عند بابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم

- اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون برضاك يا رب.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.

- اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام، اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا، واجعل قُلُوبنا كقُلُوب خيارنا، واهدنا سواء السّبيل، وأخرجنا من الظُّلُمات إلى النُّور، واصرف عنّا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن.