مصيرنا في أيدينا.. مجدى عبد الغني: الفوز على الهلال بالقاهرة يؤهل الأهلي

تعادل نادي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "لحظات عصيبة وسيناريو مثير.. وفي النهاية مصيرنا أصبح في أيدينا.. الفوز علي الهلال في القاهرة يؤهل الأهلي إلي ربع النهائي إن شاء الله. 🦅💪"



وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.