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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصير مجهول وحرب بلا رحمة.. السلفادور تنقل2000 سجين إلى مركز لإيواء الإرهابيين..فيديو

السجن
السجن

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد السلفادور تنقل ألفي سجين إلى مركز جديد لإيواء "الإرهابيين"، في مصير مجهول وحرب بلا رحمة.

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حكم بالسجن 1310 سنين لعضو عصابة يثير الجدل في السلفادور


 

وأوضحت أن سلطات السلفادور نقلت  ألفي سجين إلى مركز اعتقال تيكولوكو الجديد والعملاق المخصص لأربعين ألف سجين من أفراد العصابات التي تبثّ الرعب وتعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز في البلاد.
 

وأشارت إلى أنه بُني السجن بأمر الرئيس نجيب أبو كيلة الذي أعلن قبل عشرة أشهر تقريبًا "حربًا" بلا رحمة على العصابات. 

 

وتابعت أن  الحكومة اتُهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في حملتها على العصابات، بعد أن أقر رئيس البلاد وحلفاؤه "حالة الاستثناء" في الكونجرس العام الماضي، والتي علقت حقوقاً رئيسية مثل الحق في الاتصال بمحام أو الاتصال الخاص. كما مُنحت الشرطة سلطة إجراء اعتقالات دون مذكرة أو تفسير.

السلفادور تجارة المخدرات الكونجرس السجن الإرهاب العصابات المخدرات

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