مصير مجهول وحرب بلا رحمة.. السلفادور تنقل2000 سجين إلى مركز لإيواء الإرهابيين..فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد السلفادور تنقل ألفي سجين إلى مركز جديد لإيواء "الإرهابيين"، في مصير مجهول وحرب بلا رحمة.





وأوضحت أن سلطات السلفادور نقلت ألفي سجين إلى مركز اعتقال تيكولوكو الجديد والعملاق المخصص لأربعين ألف سجين من أفراد العصابات التي تبثّ الرعب وتعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز في البلاد.



وأشارت إلى أنه بُني السجن بأمر الرئيس نجيب أبو كيلة الذي أعلن قبل عشرة أشهر تقريبًا "حربًا" بلا رحمة على العصابات.

وتابعت أن الحكومة اتُهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في حملتها على العصابات، بعد أن أقر رئيس البلاد وحلفاؤه "حالة الاستثناء" في الكونجرس العام الماضي، والتي علقت حقوقاً رئيسية مثل الحق في الاتصال بمحام أو الاتصال الخاص. كما مُنحت الشرطة سلطة إجراء اعتقالات دون مذكرة أو تفسير.