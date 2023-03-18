زد 2005 يكتسح فاركو بخماسية نظيفة ببطولة الجمهورية.
فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق فاركو بنتيجة خمسة أهداف دون رد ، تحت قيادة محمد محمد عز الدين المدير الفني للفريق .
يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022 /2023 .
وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2005 بنادي زد كلًا من :
عبدالله عبيد "هدفان" .
عمر ياسر هدف .
كريم توفيق هدف .
علي ايمن هدف .
وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة والشكر للجهاز الفني والفريق عقب الفوز الساحق اليوم والأداء المتميز أمام فريق فاركو .
ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي من :
مدير فني ك/ محمد محمد عزالدين عيد
مدرب ك/ إسلام محمد "زيزو"
مدرب ك/ عمرو عادل
مدرب حراس ك/ رامي سراج
مدرب أحمال ك/ هوندا
إداري ك/ بطل علي
محلل أداء ك/ايهاب الدجوي
أخصائي د/ تامر عادل
مساعد ملاعب / محمد سعد "تتح"