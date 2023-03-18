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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2005 يكتسح فاركو بخماسية نظيفة ببطولة الجمهورية

صدى البلد

زد 2005 يكتسح فاركو بخماسية نظيفة ببطولة الجمهورية.


فاز فريق كرة القدم بنادي زد  مواليد 2005 ، علي فريق  فاركو بنتيجة خمسة أهداف دون رد  ، تحت قيادة محمد محمد عز الدين المدير الفني للفريق .

يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022 /2023 .

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2005 بنادي زد كلًا من :


عبدالله عبيد "هدفان" .
عمر ياسر هدف .
كريم توفيق هدف .
علي ايمن هدف .

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة والشكر للجهاز الفني والفريق عقب الفوز الساحق اليوم والأداء المتميز أمام فريق فاركو .

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي من :

مدير فني ك/ محمد محمد عزالدين عيد
مدرب ك/ إسلام محمد "زيزو"
مدرب ك/ عمرو عادل
مدرب حراس ك/ رامي سراج
مدرب أحمال ك/ هوندا
إداري ك/ بطل علي 
محلل أداء ك/ايهاب الدجوي
أخصائي د/ تامر عادل 
مساعد ملاعب / محمد سعد "تتح"

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