زد 2005 يكتسح فاركو بخماسية نظيفة ببطولة الجمهورية.



فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق فاركو بنتيجة خمسة أهداف دون رد ، تحت قيادة محمد محمد عز الدين المدير الفني للفريق .



يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022 /2023 .

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2005 بنادي زد كلًا من :



عبدالله عبيد "هدفان" .

عمر ياسر هدف .

كريم توفيق هدف .

علي ايمن هدف .

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة والشكر للجهاز الفني والفريق عقب الفوز الساحق اليوم والأداء المتميز أمام فريق فاركو .

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي من :

مدير فني ك/ محمد محمد عزالدين عيد

مدرب ك/ إسلام محمد "زيزو"

مدرب ك/ عمرو عادل

مدرب حراس ك/ رامي سراج

مدرب أحمال ك/ هوندا

إداري ك/ بطل علي

محلل أداء ك/ايهاب الدجوي

أخصائي د/ تامر عادل

مساعد ملاعب / محمد سعد "تتح"