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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

ذهب
ذهب

أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي طلاقه من الفنانة غدير الفهد بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر قبل أسبوعين.

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وأعلن الفيلي، الطلاق بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمهر عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو أي ما يعادل مليارا و78 مليون دولار.

غدير الفهد

وقبل أسبوعين، وتحديدا في الرابع من مارس الجاري، أثار الشاب العراقي المقيم في فنلندا ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة "مليار يورو".

وتباينت ردود الفعل على حساب الشاب على تطبيق "تيك توك" الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو خلال توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية غدير الفهد.

وسمع حينها في الفيديو المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن "المهر كيلو ذهب عيار 21"، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة "مليار يورو مؤخر"، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر، وفق شبكة العربية.

وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا على مواقع التواصل، إذ اعتبرها البعض مبالغة كبيرة، في حين ارتأى آخرون أنه أراد فقط أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته

غدير الفهد

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