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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء : يجب تكاتف الجميع في وقت الأزمات

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا بدَّ أن يتكاتف الجميع خاصة في وقت الأزمات.

وأضافت الإفتاء عبر فيسبوك أن الإنسان محتاج إلى غيره في غذائه، وشرابه، وكسائه، ودوائه، وغير ذلك من شئون حياته، قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: 32].د

رأي الدين في امتناع الزوج عن كتابة قائمة المنقولات.. دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء: الخيم الرمضانية حلال في هذه الحالة

في سياق آخر  قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نصيحة للمشاهدين عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الشهر الكريم يعتبر فرصة حقيقية للتوبة.  


وقال الجندى، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم السبت: "كتقليد المطارات، تعلن الشعائر الدينية عن قيام رحلتها المباركة الرمضانية، بعد قليل، وعلى الذين سيركبون على تلك الرحلة التجهز للإقلاع الفورى عن كافة المعاصى والذنوب، وكافة السيئات والعيوب حتى نصل فى هذه الرحلة بالخير،  اعتبروها رحلة طيارة، واحنا الان فى الانتظار، العد التنازلي بدأ ساعات وأيام قليلة ونجد نفسنا فى هذه الأيام المباركة".


واستكمل الجندى، حديثه عن شهر رمضان: "العلاقة بين الصحابة والسماء كانت شهر رمضان، فكانوا ينتظرونه ٦ أشهر ويبكون عليه ٦ اشهر، ففى هذا الشهر الكريم نزل القرآن الكريم الذى يعتبر الدعامة الأساسية للدين، هذا الشهر فيه المغفرة والرحمة والبر والاحسان، فلابد ان تستقبل هذا الشهر بالحماس وحسن التوكل على رمضان ادخل على  رمضان من غير اى ذنب، تخلصوا من التقصير فى العبادات،  وكذلك ردوا حقوق الناس".

دار الإفتاء التعاون في الاسلام الأزمات في الإسلام الإفتاء

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