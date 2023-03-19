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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أفضل عدد لأكواب القهوة والشاي يوميا واللحوم المصنعة تسبب الإصابة بمرض خطير

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

اللحوم المصنعة تسبب الإصابة بمرض خطير التفاصيل في هذه الدراسة 


أثار تحذير تجمع الشرقية الصحي بالسعودية اهتمام الكثير من العرب حيث كشفت مخاطر اللحوم المصنعة وأنها أحد الأسباب بمرض سرطان القولون وهذا ما أكدته دراسات عديدة 
 

تناول الكافيين بهذا العدد يوميا يحمى من أمراض خطيرة| دراسة تكشف التفاصيل

كشفت دراسة جديدة عن أن ارتفاع نسبة الكافيين في الدم يساعد في علاج مشكلات صحية عديدة إذا تم تناولها بعدد اكواب معين في اليوم .. اليك التفاصيل 

يسبب مضاعفات خطيرة.. اليك أعراض التهاب البنكرياس

يتسبب التهاب البنكرياس الحاد  في المعاناة من مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل فعال وسريع ولن يحدث هذا دون ملاحظة الأعراض لذا نرصدها لكم في هذا التقرير… 
 

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