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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منظار معدة ذاتي بدون تخدير | طبيبة تثير ضجة على السوشيال ميديا

طبيبة تجري لنفسها
طبيبة تجري لنفسها منظار بالمعدة

تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيبة قامت بتجربة عملية لإجراء عملية المنظار لنفسها بدون تخدير.

وظهرت في مقطع الفيديو القصير بينما تمسك جهاز في يدها واليد الأخرى جهاز المنظار وهو يمتد إلى معدتها عبر الفم.

قامت الطبيبة ماجدة البخاري استشاري الجهاز الهضمي بهذه التجربة وتوثيقها بالفيديو لأن البعض يصاب بخوف ورهبة شديدة من اجراؤه.

حصد الفيديو ملايين المشاهدات، أشاد الكثير بشجاعتها على تنفيذ المنظار لنفسها ومتابعته عبر الشاشة بدون تخدير أو مساعدة من الطاقم الطبي.

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها طبيب على مواقع التواصل الاجتماعي بينما يجري لنفسه إجراء طبيا، سبق وظهر العديد من طبيبات التجميل بينما يحقنّ وجههن بدون بنج.

التواصل الاجتماعي إجراء عمليه طبيب

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