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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ تاريخ: إسرائيل حاولت تغيير خريطة مصر

صدى البلد

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن ذكرى عودة طابا للأراضي المصرية حدث هام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة الاولي المصرية: “كان هناك محاولات لتغيير خريطة مصر، حيث تعرضت الدولة لأزمة سنة 1992 لمحاولة تغيير حدودها، ولكن تأكدت حدودنا من رفح إلى طابا”.

وتابع أن العبور تضحيات هائلة من أبنائنا لاسترداد أرضنا من إسرائيل ونجحنا، لافتا إلى أن إسرائيل انسحبت 25 أبريل عام 1982 لكنها أرادت أن تحتفظ بطابا، مؤكدا أن عقيدة الجيش المصرى هى ألا يفرط فى ذرة تراب، حيث دخلنا معركة تفاوضية مع إسرائيل لاسترداد طابا.

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