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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: لاعبو الزمالك بلا روح

صدى البلد

فتح الإعلامي محمد فاروق "النار" على لاعبي الزمالك بعد خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا ، عقب الخسارة مساء أمس بثنائية نظيفة أمام شباب بلوزداد الجزائري على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ووداع المسابقة من دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": "لاعبو الزمالك ظهروا بلا روح أمام شباب بلوزداد الجزائري بالأمس، ولم يكن لديهم أي رغبة في الانتصار والتمسك بالأمل في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ".

وأضاف: "لاعبو الزمالك لا يشعرون بالجماهير، وفرطوا في التأهل بأقدامهم، فلم يشكل الفريق أي خطورة على مرمى شباب بلوزداد طوال 90 دقيقة، سوى كرة واحدة عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري ".

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