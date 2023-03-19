خالد جاد الله: الحكم كان متعاطفا مع الهلال.. وتوقعت إهدار ركلة الجزاء

أعرب خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، عن سعادته بتعثر الهلال السوداني أمام صن داونز، بالمباراة التي جرت مساء اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كنت أتابع مباراة الهلال السوداني وصن داونز باهتمام كبير، وشعرت بالقلق خلال لقاء الهلال وصن داونز بسبب الإيقاع البطيء للمباراة".

وأضاف خالد جاد الله: " الأهلي نجح في محو الخسارة من صن داونز بعد الفوز برباعية على القطن الكاميروني، وتوقعت إهدار أطهر الطاهر لاعب الهلال لركلة الجزاء أمام صن داونز".

وشدد خالد جاد الله: "الحكم كان متعاطفا مع الهلال خلال لقاء صن داونز، وكنت أتوقع طرد اللاعب محمد أحمد".