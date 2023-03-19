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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: تركيب الستائر المعدنية بقنطرة بحر يوسف

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

أوضح التقرير أنه تم تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف بإجمالى ١٠٤ خوازيق ، وإجراء اختبارات التحميل للخوازيق الخرسانية بنجاح ، كما يجرى تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من  (٤) آبار من إجمالي (٣٢) بئرا .

وتم إنهاء الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، بإجمالى (٢١) بوابة منها  (٤) بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، و (٣) بوابات لقنطرة فم الديروطية ، و (٢) بوابة لقناطر البدرمان والساحلية وإيراد الدلجاوي .

وأضاف الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

وأشار  إلى أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ، مع التزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، كما يتم مراعاه تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .

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