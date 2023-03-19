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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين الأدبي والعلمي 2023

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين الأدبي والعلمي  للعام الدراسي 2022-2023م. 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية مع خالص تمنياتنا بالتوفيق لجميع أبنائه الطلاب. 

إعلان جدول امتحانات المعاهد الأزهرية لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني

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شيخ الأزهر يكمل 13 عامًا على توليه المنصب

بحلول 19 من شهر مارس لعام 2023 يكون الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد أمضى ثلاثة عشرة عاما على رأس المؤسسة الدينية الإسلامية الأكبر والأكثر تأثيرا فى العالم، والمرجعية الأولى للمسلمين فى ربوع العالم، وقد حرص الإمام الطيب منذ توليه تلك المهمة الجليلة فى عام 2010م، على أن يظل الأزهر الشريف، مشيخة وجامعا وجامعة، منارة للعلوم الدينية، وكعبةً لطلاب العلم الشرعى، ومنبرا للفكر الإسلامى الوسطى.

وتولى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مقاليد الأمور داخل مشيخة الأزهر خلفا للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، الذي رحل في 10 مارس عام 2010.

وقبل تولي الإمام الأكبر منصبة، كان رئيسا لجامعة الأزهر الشريف، عين رئيسا لجامعة الأزهر منذ شهر شعبان سنة 1424 الموافق 28 / 9 / 2003، وحتى ربيع الثاني سنة 1431الموافق 19 / 3 / 2010.

فيما اختير مفتيا للديار المصرية، في يوم الأحد الموافق 26 ذي الحجة سنة 142، الموافق 10 / 3 / 2002، وحتى شعبان سنة 1424 الموافق 27 / 9 / 2003، وقد أصدر خلال فترة توليه الإفتاء حوالي 2835 فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء المصرية.

تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية قطاع المعاهد الأزهرية ينفذ 


وتحت رعاية كريمة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف باتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على  تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، يستمر قطاع المعاهد الأزهرية في تنفيذ ورش عمل لتنمية مهارات السادة المشاركين في وضع الامتحانات حول "معايير الورقة الامتحانية والوزن النسبي".
وقد تم أمس السبت الموافق 18/3/ 2023م؛ البدء في تنفيذ ورش عمل لتنمية مهارات السادة المشاركين في وضع الامتحانات في العلوم الشرعية والعربية والثقافية بمناطق أسوان والأقصر وقنا الأزهرية، وقد شارك في تنفيذ ورش العمل الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، والدكتور أحمد شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، و الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية وقد تناولت ورش العمل معايير الورقة الامتحانية الجيدة والأخطاء الشائعة في وضع الامتحانات في العلوم الشرعية والعربية والثقافية.

وقد أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة تركيز هذه الورش على الجانب العملي بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة المشاركين في وضع الامتحانات بمناطق أسوان والأقصر وقنا الأزهرية.

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