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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات تقاضى محمود المنسى بسبب أغنيتها "التفاح والفراولة"

جنات
جنات

أصدرت المطربة جنات بيانا رسميا عبر حسابها بتطبيق انستجرام ، أعلنت فيه مقاضتها للمطرب محمود المنسى بعد اتهام الأخير لها بسرقة لحن أغنيتها “ التفاح والفراولة”.

وجاء البيان كالتالى :" تعرضت أغنية التفاح والفرولة للفنانة جنات لحملة تشویش وابتزاز وأغلقت الأغنية علي قناتها الرسميه علي اليوتيوب وذلك بناء علي شكوي كيديه تحمل في طياتها الحقد والكراهيه والابتزاز من المدعي والذي ادعي بالكذب والافتراء بان الاغنيه الخاصه بالفنانه جنات (التفاح والفروله)متطابقه مع لحن اغنيته -الغير معروفه - ....وابلغ اداره اليوتيوب بهذا المضمون".

وأضافت:" وتم ايقاف الاغنيه لمده تجاوزت العشره ايام الي ان ثبت لدي اداره اليوتيوب عدم وجود تطابق او تشابه بين اغنيه التفاح والفروله للفنانه جنات واغنيته التي ادعي بالكذب وجود التطابق
بينهم".

وأوضحت :"وفي صباح اليوم 18 مارس اعادت اداره اليوتيوب الاغنيه علي قناه الفنانه جنات بعد ما ثبت لدي اداره اليوتيوب عدم وجود تطابق او تشابه بين لحن اغنيه التفاح والفروله ولحن اغنيه المدعي ....وعلي اثر هذا اتخذت الفنانة جنات جميع الاجراءات القانونيه نحو المدعو طالبا التعويض .لكي يتحمل ما اصاب الفنانه جنات منضرر مادي وادبي ومعنوي نتيجه لابلاغه الكيدي والذي نتج عنه ايقاف الاغنيه لمده تجاوزت العشره ايام وما نتج عن هذا الايقاف من اضرار جسيمه ماديه ومعنويه".

أغنية التفاح والفراولة

الأغنية باللهجة الصعيدي وتتعاون فيها جنات مع الملحن محمد الصاوي والذى سبق وتعاون معها من قبل فى أغنية حبيبى على نياته.
 

 جنات فى دار الأوبرا:


واحيت المطربة جنات حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية  يوم 16 فبراير الماضي  .

وغنت جنات خلال الحفل تحت قيادة المايسترو حمادة الموجي، وقدمت باقة من أفضل أغانيها التي اشتهرت بها منها الدرامية والرومانسية  مثل "اللي بيني وبينك ورايقة وبرد الوجدة وغيرها من الأغاني".

 

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

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