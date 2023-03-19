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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث زيادة موارد المحافظة من الإعلانات والاستغلال الأمثل للموارد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد اجتماعاً باللجنة العليا للاعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الاعلانات وكيفية الاستفادة منها ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ .


وقال " المحافظ " إننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وانشاء شركات متعددة .


كما أكد " مختار " دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في مشروعات خدمية للمواطنين .


ووجه " المحافظ " بسرعة الطرح الفوري لكافة الشوراع المنتهي الإعلانات بها أمام الشركات المتخصصة من خلال مزايدة علنية يتقدم إليها كافة شركات الدعايه والاعلان.
وأكد " مختار " علي ضرورة تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة .


حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات ، عصام حجاج مدير متابعة مكتب المحافظ ، والأستاذة فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و رشا حسن مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ، و ياسر الغريب مدير إدارة  الشئون القانونيه بالمحافظة ، والمهندسه سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر، مراقب حسابات المحافظة ، والمحاسب محمد أمين  رئيس حي غرب المنصوره ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره .

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