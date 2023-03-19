جامعة الوادى الجديد تنفذ قافلة طبية مجانية لأهالي مركز بلاط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن تدشين قافلة طبية مجانية، تنظمها جامعة الوادي الجديد اليوم الإحد، تحت اشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب بالجامعة، وتضم 14 تخصص طبى لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالى المركز.

وقال الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة بلاط، أن القافلة الطبية المجانية تشمل 14 تخصص طبى وهى باطنه عامه وجهاز هضمي، صدر، عصبية، قلب، جلدية، علاج طبيعي، نساء، مسالك، عظام، جراحة عامة، رمد، أنف وأذن، أطفال، تجميل

وعلى جميع المواطنين الراغبين في الكشف الطبي التوجه إلى مستشفى بلاط المركزي، ويتم الكشف بأسبقية الحجز وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالعمل على توفير الخدمات الصحية المجانية بالتعاون مع الجهات المختصة.

من ناحية اخري أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ قوافل طبية مجانية لأهالي قرية الموشية وقرية الراشدة التابعتين لمركز الداخلة، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية، والتى أسفرت عن علاج 1245 حالة مرضية، وإحالة 24 حالة أخرى لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة حيث تضمنت القافلة 11 تخصص طبي شملت باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، أنف وأذن، أسنان، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، والتحاليل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا..