البريد المصري يحذر من عمليات نصب علي العملاء.. فيديو

كشف أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد، تفاصيل تحذير الهيئة المواطنين من مكالمات ورسائل نصية تستهدف اختراق حسابات العملاء، موضحًا أنها بدأت منذ فترة طويلة حملة التوعية الخاصة بالقنوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة لتوعية الأهالي وكل المتعاملين مع البريد المصرفي، لتجنب حملات النصب والاحتيال الحديثة ذات الصلة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ الهيئة لم ولن تطلب بيانات المواطنين أو أرقامهم السرية في مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو بأي وسيلة تواصل أخرى: «نرجو من أهالينا أو المتعاملين مع البنوك أو الهيئة عدم منح بياناتهم الشخصية لأحد.



وتابع الأمين العام للهيئة القومية للبريد، أن أي نوع من تحديث البيانات تتطلبه الجهات الرقابية أو البنوك أو البريد يكون من خلال الفرع ويجب أن يتأكد الموظف الموجود من صحة البيانات ويوقع المواطن على صحة البيانات، ناصحا أي مواطن يتلقى مثل تلك الرسائل بالاتصال بالرقم 16789 والإبلاغ عن الرسائل حتى يتم اتباع الإجراءات القانونية ضد مرسلي الرسائل أو أصحاب المكالمات.