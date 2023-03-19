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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

البريد المصري
البريد المصري

 كشف الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، تفاصيل التحذير من مكالمات هاتفية ورسائل نصية تستهدف اختراق حسابات العملاء.

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لم نطلب بيانات العملاء.. تحذير هام وعاجل من البريد المصري

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البريد المصري: تأثر بعض الخدمات يومي الجمعة والسبت لإجراء تحديثات للأنظمة التشغيلية

وقال الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المكالمات الهاتفية والرسائل جزء من حالات النصب والاحتيال التي تتم على القنوات الرقمية وهو أمر ليس قصرا على البريد المصري فقط بل يحدث في القطاع المصرفي بالكامل".

أضاف: "يجب علينا التحذير من هذا الأمر لأنها وسيلة من الوسائل التي أصبحت موجودة حاليا وتتبع في أنظمة التحول الرقمي التي نراها"، لافتا: "البريد المصري والبنوك لم ولن تطلب البيانات عن طريق الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية".

وأشار  الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إلى أن كل هذه الطرق وسائل نصب واحتيال للحصول على أموال المودعين.

البريد المصري الدكتور أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد حسابات العملاء بيانات العملاء المكالمات الهاتفية اختراق حساب البنوك التحول الرقمي النصب القطاع المصرفي

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