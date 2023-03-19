نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

كشف الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، تفاصيل التحذير من مكالمات هاتفية ورسائل نصية تستهدف اختراق حسابات العملاء.

وقال الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المكالمات الهاتفية والرسائل جزء من حالات النصب والاحتيال التي تتم على القنوات الرقمية وهو أمر ليس قصرا على البريد المصري فقط بل يحدث في القطاع المصرفي بالكامل".

أضاف: "يجب علينا التحذير من هذا الأمر لأنها وسيلة من الوسائل التي أصبحت موجودة حاليا وتتبع في أنظمة التحول الرقمي التي نراها"، لافتا: "البريد المصري والبنوك لم ولن تطلب البيانات عن طريق الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية".

وأشار الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إلى أن كل هذه الطرق وسائل نصب واحتيال للحصول على أموال المودعين.