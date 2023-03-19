سلطات الإكوادور وبيرو تقدر أضرار زلزال أودى بحياة 15 شخصا

عملت السلطات الإكوادورية والبيروفية يوم الأحد على تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال القوي الذي وقع في اليوم السابق والذي هز المنطقة ، وخلف 15 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة مقاطعة جواياس الساحلية الإكوادورية ظهر يوم السبت ، حيث أبلغ السكان عن اهتزازات في معظم أنحاء البلاد وكذلك في البلدات الحدودية الشمالية لبيرو.

وأبلغت الحكومة الإكوادورية ، منتصف ليل السبت ، عن مقتل 12 شخصًا في إقليم أورو وسقوط شخصين في مقاطعة أزواي ، فضلاً عن إصابة أكثر من 440.

وكتب الرئيس غييرمو لاسو على تويتر في شريط فيديو خلال الليل: 'سنواصل العمل طوال عطلة نهاية الأسبوع'. 'جميع الوزارات نشطة ولديها الموارد المالية لمواجهة هذه الحالة الطارئة بشكل عاجل'.

وقالت أمانة إدارة المخاطر إنها أرسلت فريقًا إلى جزيرة بونا في وقت مبكر من يوم الأحد ، بالقرب من مركز الزلزال ، لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك ، أفادت الحكومة عن تدمير 84 منزلاً وتضرر 180 منزلًا آخر. كما سجلت العشرات من المراكز الصحية والوحدات التعليمية تداعيات.

ذكرت شركة النفط الحكومية Petroecuador أن منصة بحرية بالقرب من مركز الزلزال تعرضت لأضرار تسببت في تعطل الآلات ، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج مؤقتًا.

أبلغت السلطات البيروفية عن وفاة شخص ، وانهيار أربعة منازل وخمسة أخرى غير صالحة للسكن ، في حين لم تتضرر الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمواصلات.

وخلال رسالته يوم الأحد ، أرسل البابا فرنسيس تعازيه في الخسائر و 'كل من يعاني' من الزلزال. كما أرسلت حكومات أخرى ، بما في ذلك حكومتي تشيلي وكوبا ، رسائل تضامن.

تعد الإكوادور وبيرو جزءًا مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ ، وهي منطقة واسعة تحيط بالمحيط الهادئ حيث تتكرر الاشتباكات بين الصفائح القارية.

