عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الرسمي لمسلسل رسالة الإمام لـ خالد النبوي

رسالة الامام
رسالة الامام

طرحت الشركة المنتجة، البرومو الرسمي لمسلسل “رسالة الامام” بطولة الفنان خالد النبوي، وذلك إستعدادًا لعرضه في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٣.

لمشاهدة البرومو اضغط هنا 

"رسالة الإمام " من بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

رسالة الإمام | قبل خالد النبوى فنانون جسدوا شخصية الشافعي

عودة الأعمال الدينية .. قناة خليجية تحصل على حق عرض رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمر محمود.

 

وشهدت فترة تواجد الإمام الشافعي تشتت مذهبي بين أتباع مدرسة الرأي وإمامها أبو حنيفة النعمان وأتباع مدرسة الحديث وإمامها مالك بن أنس مع ظهور تيارات فكرية أخرى كالصوفية والمعتزلة، حيث يلقي المسلسل الضوء على الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها مصر في هذه الحقبة من الزمن.

رسالة الإمام رمضان شهر رمضان المبارك نضال الشافعي خالد أنور أروى جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

بالأسماء.. لاعبون في الزمالك يرفضون خوض المباريات

موضوعات متعلقة

حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لـ حسن شاكوش

بعد وفاة بطلة موضوع عائلي .. الجمهور يهاجم مصطفى خاطر| تفاصيل

حالة قدرية.. محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

أخبار الفن| ويجز يتعرض للهجوم بسبب بليزر حريمي.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ لوك صادم

بجلباب .. ويجز يظهر مع كرستيانو رونالدو .. شاهد

انطلاق برنامج «مفيش منه» على «الراديو 9090» في شهر رمضان

تامر حسني يوجه رسالة لنجل الفنان محمد ثروت بعد إصابته بمرض نادر

دون قائمة.. منير الوسيمي يعلن خوض انتخابات "المهن الموسيقية" على منصب النقيب

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الحاجة والرزق في دقائق.. أدركه بـ 12 كلمة

اشتريها من الكويت.. سعر أرخص سيارة من BMW موديل 2023

تعليمات البنك المركزي بخصوص فتح حسابات بنكية للأولاد القصر.. تفاصيل

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

دعم مالي وقروض.. قرار عاجل من الحكومة الأمريكية لحماية البنوك من الانهيار

القصر الملكي يبرم صفقة جديدة مع هاري وميجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ