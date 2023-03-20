طرح البرومو الرسمي لمسلسل رسالة الإمام لـ خالد النبوي

طرحت الشركة المنتجة، البرومو الرسمي لمسلسل “رسالة الامام” بطولة الفنان خالد النبوي، وذلك إستعدادًا لعرضه في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٣.

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"رسالة الإمام " من بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمر محمود.

وشهدت فترة تواجد الإمام الشافعي تشتت مذهبي بين أتباع مدرسة الرأي وإمامها أبو حنيفة النعمان وأتباع مدرسة الحديث وإمامها مالك بن أنس مع ظهور تيارات فكرية أخرى كالصوفية والمعتزلة، حيث يلقي المسلسل الضوء على الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها مصر في هذه الحقبة من الزمن.