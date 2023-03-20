نائب محافظ القاهرة: المرأة شريكة الرجل في كل الانجازات

كرمت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم في احتفالية بمناسبة عيد الأم عدد من الأمهات المثاليات العاملات بالمنطقة الجنوبية، واحياءها بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية وذلك بالتنسيق مع حي المعادي.

اكدت المهندسة جيهان عبد المنعم خلال الاحتفال ان تكريم الأمهات فى هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا علي أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا فى تقدمه مشيدة بالدور العظيم لكل ام مع أبنائها والمجتمع في تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطن بأكمله.

حيث ثمنت دور المرأة فى كافة المجتمعات ، وحرصها على بناء مستقبل أسرتها وتحقيق أفضل المكانات لأبنائها ،ومشاركتها جنبا الى جنب مع الرجل عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر ، فكانت شريكته في كل الانجازات ومساندة له في كافة التحديات .

كما وجهت التحية تقديرا لكل أم مصرية ومنهم أمهات الشهداء،اللاتي ضحين من أجل أبناءها وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة وحب الوطن للتضحية بالنفس من أجل أمن الوطن واستقراره ، مؤكدة أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

كما قدمت الشكر والتقدير لكل مرأة عاملة على دورها الفعال في أداء عملها بالصورة المثلى والتنسيق بين عملها ورعايتها لأسرتها متمنيه لهم تحقيق كافة امانيهم المستقبلية وان ينعم عليهم بالستر والصحة.

تخلل الحفل توزيع الهدايا على الأمهات المثاليات والتقاط الصور التذكارية في أجواء احتفالية رائعة الى جانب كلمات عن فضل الام من رؤساء الأحياء حيث عبر الحضور عن سعادتهم وخالص شكرهم بتكريم نائب محافظ القاهرة لهم وذلك في لفتة انسانية رائعة.

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