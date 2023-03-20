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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. وليد توفيق يحيي حفلا غنائيا في كاليفورنيا

وليد توفيق
وليد توفيق

يستعد الفنان وليد توفيق، لإحياء حفل غنائي اليوم الاثنين في كاليفورنيا، حيث يقدم عدد من ابرز الأغاني الخاصة به.

و طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، مؤخراً أغنية أيلول، ، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات- عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- برومو أغنية أيلول لـ الفنان وليد توفيق، مشيرة إلى طرحها غدا الثلاثاء 7 مارس.

أحدث أغاني وليد توفيق

في شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو، وتوزيع خالد مشى.

أغاني وليد توفيق

طرح المطرب وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “شايفك العالم بحاله”، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأغنية “شايفك العالم بحاله” التي يغنيها وليد توفيق من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر.

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