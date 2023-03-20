أهم 3 حاجات تبص عليهم وأنت بتشتري موبايل جديد

تُظهر الإحصاءات الحديثة أن مبيعات الهواتف الذكية الحالية تسير في اتجاه هبوطي اعتبارًا من عام 2023 ، وأحد أسباب ذلك هو أن التحديثات الجديدة في الهواتف الذكية لم تكن جذابة كما كانت من قبل. فهل هذا لأن مصنعي الهواتف الذكية لا يقدمون ما يتطلبه سوق الهواتف الذكية؟

وفقا لموقع جيز مو شينا التقني، تفيد التقارير الأخيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية أن هناك 3 أشياء يجب أن تتحسن جميع الهواتف الذكية في السنوات الخمس المقبلة - عمر أطول للبطارية ومساحة تخزين أكبر ومتانة أفضل.

1- عمر بطارية أطول

الأول في القائمة هو عمر أطول للبطارية. مع تزايد الطلب على هواتفنا الذكية - من بث مقاطع الفيديو إلى تشغيل ألعاب الفيديو إلى استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، فليس من الغريب أن يكون عمر بطارية الهاتف الذكي مصدر قلق كبير.

يريد المستخدمون أن يكونوا قادرين على استخدام هواتفهم طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد الطاقة. استجابت الشركات المصنعة لبطاريات أكبر ومعالجات أكثر كفاءة مثل شركة كوالكوم الأمريكية بمعالج نوع Snapdragon 8 Gen 2 ، ولكن لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين في السنوات القادمة ، مع الأخذ في الاعتبار أن شركات مثل شاومي قد نجحت في تطوير بطاريات الحالة الصلبة لزيادة سعة البطارية.

2- مساحة تخزين أكبر

نظرًا لأننا نلتقط الكثير من الصور ومقاطع الفيديو وتنزيل المزيد من التطبيقات والموسيقى ، تمتلئ مساحة تخزين هواتفنا بسرعة ، خاصة إذا كان جهازك يأتي بسعة أقل من 256 جيجابايت في الوقت الحاضر.

يريد المستخدمون أن يكونوا قادرين على تخزين كل محتوياتهم دون الحاجة إلى حذف الملفات باستمرار أو نقلها إلى السحابة. تقدم بعض الشركات المصنعة هواتف ذات خيارات تخزين قابلة للتوسيع أو سعات تخزين مدمجة كبيرة لطرازاتها الأساسية ، لكن العديد من المستخدمين لا يزالون يعانون من هذه المشكلة.

3- متانة أفضل

يريد المستخدمون متانة أفضل ، لأن الهواتف الذكية هي استثمارات باهظة الثمن يتم شراؤها ويريد المستخدمون أن تدوم. إنهم يريدون هواتف يمكنها تحمل حالات السقوط دون أن تنكسر أو تتعطل.

وبالفعل استجابت الشركات المصنعة لمواد أكثر صرامة مثل الإطارات المعدنية ، وحماية زجاج من نوع Corning Gorilla Victus المعززة المقاومة للسقوط وتصميمات مقاومة للماء بتصنيف IP68.

وعلى الرغم من استمرار وقوع الحوادث ، سيكون لدى المستخدمين راحة بال أفضل إذا كانت أجهزتهم محمية بشكل أفضل من الحوادث.

تأتي هذه الميزات الثلاث - عمر أطول للبطارية ، ومساحة تخزين أكبر ، ومتانة أفضل - على رأس قائمة أمنيات مستخدمي الهواتف الذكية. من الواضح أن المستخدمين يريدون المزيد من أجهزتهم ، ومن الأفضل للشركات المصنعة أن تستجيب لذلك في هواتفها القادمة.