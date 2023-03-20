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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر شمالي بغداد

صدى البلد

أعلن جهاز الاستخبارات العراقي، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر في منطقة الطارمية شمالي بغداد، وذلك في إطار عملية (درع بغداد) وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكارهم.

وقال جهاز الاستخبارات العراقي في بيان وفقا وسائل إعلام عراقية، إن من العناصر التي تم اعتقالها، الإرهابي المكنى (أبو علي المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو زيد المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو براء المشهداني) فضلاً عن المجهز العام للأسلحة والمتفجرات".


وأضاف، أن "العملية نُفذت إستناداً لموافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات إستخبارية دقيقة، إذ اتسمت العملية بالتكتيك والمباغتة والتنسيق مع القطعات الأمنية الماسكة".
وأشار البيان الى أن "المفرزة هذه كانت مسؤولة عن العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة في الطارمية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد عصابات داعش".


ولفت الى أن "من جملة الجرائم التي قامت بها هذه الزمرة الإرهابية هي مهاجمة القوات الأمنية، وزرع العبوات الناسفة لها، وتنفيذ هجوم بالأسلحة الرشاشة أدى إلى استشهاد إثنين من منتسبي الشرطة المحلية، وتفجير إحدى آليات مشروع مجاري الطارمية وما أدى إلى ايقاف العمل بالمشروع، زرع عبوة ناسفة لأحد منتسبي الحشد الشعبي"، مستدركا "فضلاً عن تفجير المحال والمعامل والأسواق التجارية بغية إبتزاز اصحابها والحصول على تمويل مالي ، ونقل كميات من المواد المتفجرة والصواعق والكواتم والعبوات الناسفة إلى شمالي بغداد من خلال إخفاءها داخل محرك كهربائي كبير، بالإضافة إلى تجهيز باقي عناصر داعش الإرهابي بقنابر الهاون والنواظير الليلية والمعدات والملابس العسكرية".


وتابع "قد ضبط بحوزة هذه الزمرة الإرهابية مجموعة من الأعتدة المتنوعة مع خوذ وملابس وأقنعة عسكرية وحقائب اسعافات أولية فضلاً عن أجهزة للتصويب ونواظير حرارية ليلية وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وأجهزة نداء لاسلكية".

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