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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليابانية : مراقبة التحركات الروسية والصينية بشأن الوضع في أوكرانيا

صدى البلد

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية ماتسونو هيروكازو اليوم الإثنين إن اليابان ستراقب عن كثب التحركات الروسية والصينية بشأن الوضع في أوكرانيا.


وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن روسيا تواصل مهاجمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد أوضح أن المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو لن يتم تغطيتها خلال المفاوضات للتوصل إلى تسوية.
وأشار ماتسونو إلى أنه لا توجد مؤشرات على أي تنازلات من قبل موسكو، مؤكدا أن الأمر متروك للشعب الأوكراني ليقرر كيف سيجري المفاوضات.


كما أضاف أن اليابان ستنتهز كل فرصة لمواصلة حث الصين على اتخاذ إجراءات مسئولة، بينما تراقب تحركات موسكو وبكين بشأن هذه القضية.

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