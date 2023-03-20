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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"كسوة" تبدأ تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة بتنظيم معرض ملابس ببني سويف

صدى البلد

أطلقت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة إحدى المؤسسات الأهلية التنموية غير الهادفة للربح، مشروع يحمل اسم «كسوة» لتحقيق هدف المؤسسة التي تسعى إليه.

وتكمن فكرة المشروع في اعتبار الحق في الملبس حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية إلى جانب الحق في الغذاء والمسكن ومستوى معيشي لائق، كما يحدده الميثاق العالمي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودشنت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة، هذا المشروع التنموي لتوفير الملبس للفئات المختلفة من الأسر المصرية البسيطة وتعزيز ثقافة مشاركة الملابس غير المستعملة مع الفئات الأكثر احتياجًا والفئات محدودة الدخل من خلال نشر ثقافة التبرع بالملابس على أن يتم تجهيزها وتنظيفها وإعادتها لحالة جديدة يمكن منحها للفئات المستهدفة.

وقالت المؤسسة إن ذلك يتم من خلال المعارض المختلفة التي تقام بالشراكة مع الوحدات المحلية والنوادي وغيرها من نقاط التوزيع للوصول للفئات المستهدفة في مناطق مختلفة، وعلى الجانب الآخر تسعى المؤسسة إلى تخصيص المبالغ التي يتم جمعها من خلال المشروع في هيئة صندوق مالي خاص بهدف تمكين المرأة المعيلة من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهن.

وفي هذا الإطار نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، معرضا كبيرا لأهالي قرية يوسف التابعة لمحافظة بني سويف، مستهدفة 100 أسرة من الأسر الأكثر فقراً، حيث تم توزيع 1000 قطعة ملابس متنوعة (حريمي، رجالي، أطفالي).

 

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