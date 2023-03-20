الصفقات الجديدة.. أيمن منصور يكشف سبب تراجع مستوي فريق الزمالك

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن الفريق قدم مباريات سيئة فى دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي فالخروج كان متوقعا بسبب المستوي الذي ظهر عليه الفريق فى دور المجموعات.

وقال أيمن منصور فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كان لابد من التعاقد مع لاعبين تستطيع أن تلعب تحت ضغوطات نادي الزمالك، لكن الاختيارات كان فيها عشوائية.

وأضاف: "اختيارات اللاعبين الجدد في نادي الزمالك سبب الوضع السيئ للفريق لأنهم ليسوا على حجم نادي الزمالك.

وتابع:" الجميع فى نادي الزمالك يتحمل اختيارات اللاعبين وليس الجهاز الفنى فقط، وكان من المفترض التعاقد مع لاعبين تستطيع تحقيق البطولات ولكن أين دور اللاعبين فى ظل البطولات التى ضاعت من النادي الموسم الحالي.

وأتم:" لاعبو الزمالك قصروا في الفترة الماضية ولا يوجد بصمة والمنظومة تحتاج إلى رؤية من داخل الزمالك.