تعرف على أداء بورصات أسواق دول الخليج اليوم الاثنين

استعاد مؤشر السوق الرئيسية بالبورصة السعودية اليوم "الإثنين"، مستويات 10200 نقطة بعد ارتفاعه بنحو 0.6% مسجلاً ثاني ارتفاع يومي على التوالي وسط سيولة بلغت 4.6 مليار ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديات البنوك بعد أن قفز سهم الأهلي السعودي الذي تراجع بنحو 3.9% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في 5 أشهر بعد أن أكد البنك أن استثماره في بنك كريدي سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023 ,

كما أوضح الأهلي السعودي أن هذا الاستثمار يشكل أقل من 0.5٪ من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7٪ من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.4% قبل حلول تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية يوم الثلاثاء 21 مارس .

وأغلق سهم أرامكو على استقرار في جلسة الإثنين وسط هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 بفعل مخاوف من أن الأزمات المصرفية ستزيد من مخاطر الركود.

وتراجع المؤشر الأول الكويتي بنحو 0.8% في جلسة الإثنين مسجلاً أدنى إغلاق له في 5 أشهر بضغط من انخفاض سهما الوطني وبيتك بنسبة 1.1% و0.7% على التوالي.

وانخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بأكثر من 1% بضغط من هبوط سهم العالمية القابضة بأكثر من 3% على الرغم من إعلان الشركة عن استثمارها في الطرح العام الأولي لشركة بريسايت بنسبة 15% كمستثمر رئيسي.

وسجل المؤشر العام لسوق دبي تراجعاً طفيفًا بنحو 0.2% متأثراً بانخفاض سهم إعمار للتطوير بنسبة 2.9%.

وفي بورصة قطر، فقد المؤشر العام مستويات 9800 نقطة متراجعاً بنسبة 1.3% في جلسة الإثنين مسجلاً أدنى إغلاق يومي له منذ نوفمبر 2020.

وهبط سهم بنك قطر الوطني بنسبة 2.4٪ وتراجع سهم بنك قطر الإسلامي والبنك التجاري بنسبة 3.2٪ و 2.2٪ على التوالي.