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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هددها بصور مخلة.. مدير مطعم يبتز أخت صديقه بعد فسخ الخطوبة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنـوب الجيـزة مدير وردية بأشهر مطعم مأكولات بالجيزة إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بصور مخلة بالشرف للحصول على مبالغ مالية ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي واستمعت النيابة لأقوال المتهم والتى جاءت كالأتي :

س / ما قولك فيما هو منسوب اليك بانك متهم بتعمدك استخدام برنامج معلوماتي ( فيس بوك وواتس اب وانستجرام ) في
معالجة معطيات شخصية للمجني عليها  لربطها بمحتوي منافي للاداب العامة لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتبارها وشرفها علي النحو المبين بالاوراق
ج / محصلش
س / ما الذي حدث اذن وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟
ج / اللي حصل اني ارتبطت بوحده اللي  شهر اکتوبر ۲۰۲۱ وانا كنت متعرف عليها عن طريق انها اخت واحد صحبي وبعد اربعة شهور ابتده يظهر عليها تغير في شخصيتها بعد ما والدتها ما دخلت المستشفي وكانت بتخبي عليا حياتها الشخصية وابتديت اشك فيها وانا ابتديت أدور ورها اكتشفت انها عند احد الاشخاص زياره من غير ما تقولي ولما وجهتها لاقيتها بتكدب عليا وانا طلبت الانفصال وسيبنا بعض في ۲۰۲٢/٦/١٤ وانا ابتديت اطالب بالشبكه بتاعتي ومبلغ اربعة آلاف جنيها كانت سالفاهم مني ورفضت وابتديت تتهرب ووالدتها واخوها وانا كنت بكلمها عشان ارجع الحاجه وانا فضلت علي الكلام ده لحد امبارح ولاقيتها بتتصل بيا اكثر من مره وانا مرضيتش اكلمها وكلمت ابويا وقلتله عاوزه اقابل احمد عشان ارجعله حاجته وميتعرضليش تاني وبعد كده ابويا كلمني وقلي كلمها عشان تاخد حاجتك وكلمتها وقلتلي تعاله نتقابل عشان اديلك حاجتك وانا قلتلها ابعتي الحاجه مع اي حد وبعد كده وانا معاها علي التليفون لاقيت الباب بيخبط وبفتح لاقيت الحكومه وقلولي تعاله معنا علي القسم وهنفهمك ورحت معاهم وجبوني علي النيابة وده كل اللي حصل

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهـا بإفشاء أمـور مخدشة بالشرف وهـي نشـر صـورها مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة موضـوع الاتهام اللاحـق، وكـان تهديـده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له. 


 

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