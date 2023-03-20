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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة معاون مباحث في الدقهلية بطلق ناري خلال مطاردة بؤرة اجرامية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب معاون مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، بطلق ناري بالبطن من ناحية الجانب الأيمن على إثر مداهمة بؤرة لعناصر إجرامية بقرية برمبال القديمة .

 فيما تمكنت القوات من ضبط المتورط في اطلاق النيران وبحوزتة بندقية آلية وكمية من المواد المخدرة.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية،  إخطارا  من شرطة النجدة يفيد  يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات الشرية لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بوجود بؤرة اجرامية لتجارة المواد المخدرة لقرية برمبال القديمة التابعة للمركز يتزعمها شخص يدعى"خالد يسري".
جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث ومعاونة النقيب محمد يسري ، وبمداهمة البؤرة وما أن استشعر العناصر الإجرامية أقتراب القوات اطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية مما تسبب في إصابة النقيب محمد يسري عبدالجليل، 24 عامًا ، معاون مباحث المركز بطلق في الجانب الأيمن تشبب في وجود فتحة دخول وخروج للمقذوف.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم المتورط في اطلاق الأعيرة النارية وبحوزتة بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من المواد المخدرة.
تم  نقل الضابط المصاب لمستشفى منية النصر المركزي ودخوله العمليات، فيما تقوم القوات بتمشيط موقع الحادث للتعامل مع العناصر الإجرامية الهاربة.
جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة .

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