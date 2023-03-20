بعد تصريحات وزير المالية المتطرفة.. بيان إسرائيلي بشأن الحدود الأردنية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأثنين، أن إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن وتعترف بوحدة أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها اليوم: "ملتزمون باتفاقية السلام مع الأردن لعام 1994ولم يطرأ أي تغيير على موقفنا الذي يعترف بوحدة أراضي المملكة".

وجاء ذلك بعد أن أظهر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خريطة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تضم أرضي من فلسطين والأردن في باريس.

وعلي خلفية هذا العمل العدواني والمتطرف، استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأثنين، السفير الإسراءيلي بالعصمة عمان احتجاجا على تصرفات وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية.

كما أصدرت الخارجية الأردنية بيانا أعلنت فيه إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لـ إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الوزارة تدين أيضاً التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.