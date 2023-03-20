لا يوجد شعب فلسطيني.. تصريحات متطرفة جديدة لوزير المالية الإسرائيلي

بعد الدعوة إلى "محو حوارة" والاعتذار، تحدث وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وقال إنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذه هي الحقيقة التي يجب سماعها في البيت الأبيض.

جاء ذلك خلال زيارته يقوم بها الوزير الإسرائيلي المتطرف للعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الإثنين.

في خطابه الذي ألقاه من داخل قصر الإليزيه قال: "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. إنهم يخترعون شعبا وهميا ، ويعملون من أجل حقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية هذه هي الحقيقة التاريخية هذه هي الحقيقة الكتابية وهذه هي الحقيقة ولا نهاية لها. هذه الحقيقة يجب أن يسمعها العرب في أرض إسرائيل ، والحقيقة يجب أن يسمعها بعض اليهود المرتبكين قليلا في دولة إسرائيل ".

وكان اليميني المتطرف سموتريتش قد أطلق نصريحات مثيرة للجدل والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية جنوبي نابلس من الوجود، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة أجبرته بعد ذلك على تقديم اعتذارا عن هذه التصريحات في الولايات المتحدة، وذلك خلال حضوره مؤتمر "البوندس"، حيث قاطعته الإدارة الأميركية ولم ترتب له أي اجتماع عمل مع مسؤولين أميركيين رسميين.