دراما رمضان 2023| خالد يوسف يجمع 60 فنانا في سره الباتع .. تعرف على قنوات العرض والأحداث

يترقب صناع مسلسل سره الباتع، بدء عرض أولى حلقات المسلسل، مع بداية شهر رمضان المبارك، المتزامن مع العام الميلادي 2023.

كواليس مسلسل سره الباتع

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ فيسبوك ” صور تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتير مسلسل سره الباتع .

وعلق خالد يوسف قائلاً :" مع الكينج محمد منير اثناء تسجيل اغنية مسلسل سره الباتع من الحان وليد سعد الامل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي ان هذه الاغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقي في وجدان الناس".

مسلسل سره الباتع

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع من المقرر عرضه علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الالكترونية.

برومو مسلسل سره الباتع

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لـ مسلسل “سره الباتع”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وشهد برومو مسلسل سره الباتع، مشاهد تاريخية تؤرخ لحظة احتلال الحملة الفرنسية لمصر، ومقاومة الشعب لها، ومدى رفضهم للاستعمار.

حسين فهمى بالزي العسكرى الفرنسى

وظهر الفنان حسين فهمى برفقة المخرج خالد يوسف بالزي العسكرى للحملة الفرنسية من كواليس المسلسل.

كشف تامر مرسي منتج مسلسل سره الباتع، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، عن القنوات العارضة للمسلسل .

سيتم عرض العمل في مصر عبر قناتين هما مجموعة قنوات الحياة ومجموعة قنوات on ، بالاضافة إلي منصة watch it .

كواليس مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع - هشام الجخ يخوض أولى تجاربه التمثيلية

ويخوض الشاعر هشام الجخ التجربة الأولى له في عالم التمثيل، من خلال مسلسل «سره الباتع» الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، للمخرج خالد يوسف.

وشارك «الجخ» جمهوره ومتابعيه، البوستر المنفرد له، من المسلسل، وذلك عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، وعلق: «يا رب تكون تجربة قيّمة.. انتظرونا في رمضان»، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية «صابر» ضمن أحداث العمل.

كواليس مسلسل سره الباتع

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

بوسترات مسلسل سره الباتع

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوسترات الرسمية لمسلسل سره الباتع، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2023، ويشهد عودة المخرج خالد يوسف مرة أخرى بعمل ضخم يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم.

بوستر مسلسل سره الباتع

بوستر مسلسل سره الباتع

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.