سفير مصر في بروكسل يشارك بمؤتمر دولي لتنسيق دعم الشعبين السوري والتركي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي"، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اليوم نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر المانحين الدولي المنعقد في بروكسل والذي دعت إلى عقده رئيسة المفوضية الأوروبية والرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الأوروبي تحت عنوان: "معاً من أجل الشعبين التركي والسوري" وذلك عقب تعرض جنوب شرق تركيا وشمال سوريا لزلزال مدمر في السادس من فبراير الماضي.

افتتحت المؤتمر أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية و رئيس الوزراء السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الفيديو. كما شارك في المؤتمر وزراء الخارجية وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول المانحة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى وزير خارجية تركيا.

وفي هذا الإطار، أشار السفير عبد العاطي إلي أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر الدولي لدعم سوريا وتركيا تأتي استكمالا لرسائل التضامن التي أرسلتها مصر للشعبين الشقيقين ودعمهما في مواجهة هذه المحنة الإنسانية الشديدة، مشيراً إلي الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان، وزيارة وزير الخارجية سامح شكري للبلدين وذلك للإعراب عن خالص التعازي بضحايا الزلزال المدمر، فضلا عن قوافل المساعدات الإنسانية والطبية التي قامت مصر بارسالها للشعبين الشقيقين سواء بطائرات النقل العسكرية او من خلال عدد من سفن البضائع، والتي تجاوزت ٣٠٠٠ طن تأكيدًا علي تضامن مصر مع سوريا وتركيا وشعبيهما في هذا المصاب الأليم.

كما أشار سفير مصر في بروكسل إلى الأهمية التي توليها مصر لتسريع عملية إعادة الإعمار في كل من سوريا وتركيا على السواء، وذلك جنبا الي جنب مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والحتمية.