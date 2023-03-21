إمام عاشور: الزمالك قادر على العودة لمنصات التتويج

أكد إمام عاشور، نجم ميتلاند الدنماركي، أن فريق ميتلاند له اسم كبير في أوروبا، موجها الشكر للجماهير المصرية على الدعم الخاص له في مسيرته الاحترافية.



وقال إمام عاشور في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور مُعلقا على تسجيله لهدف في أول مباراة له مع ميتلاند: "كان توفيق من الله، ربنا كرمني بالهدف الذي أحرزته، وهو أول هدف في مسيرتي في أوروبا".



وأضاف: "ميتلاند ناد كبير وله اسمه، وبإذن الله الخطوة المقبلة في مسيرتي الاحترافية تكون أفضل وأكبر" .



وعن الزمالك قال: "الفريق قادر على العودة من جديد ويملك لاعبين قادرين على إنهم يكسروا الدنيا".