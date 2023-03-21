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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. آمال ماهر تبهر جمهورها من الچيم

صدى البلد

شاركت الفنانة آمال ماهر، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أمال ماهر بإطلالة رياضية، من الچيم، في أثناء أداء التمارين المختلفة برشاقة ولياقة بدنية عالية.

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة" اللي كانت الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع خالد عز.

ويعد ألبوم "أصل الإحساس"، هو آخر أعمال الفنانة آمال ماهر وضم 16  أغنية وهى "أصل الإحساس"، "وفيها إيه"، "مش هنساه"، "ما خلاص"، "لو رسمته"، "حكاية تعيش"، "حبيبي هانت"،  "غاب"، "الطير الوحيد"، "عايشين"، "قلبك كبير – مالها"، "أجمل حب"، "قالوا بالكتير"، "ياما عز عليا"، "اديني فرصة"، “بداية بدايتك”.

إطلالة رياضية آمال ماهر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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