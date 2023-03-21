شبانة: الأهلي لم يفرض عقوبة ضد طاهر.. وكولر متمسك بـ تاو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لم يعاقب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما شارك في إعلان لأحد شركة المشروبات الشهيرة، مشيرا إلى أن محمد الشناوي تواجد معه أيضًا ضمن حملة دعائية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "الشناوي وطاهر محمد طاهر حصلا على أذن من النادي الأهلي بالسفر خارج مصر في حملة دعائية وعادا اللاعبان وشارك الشناوي في تدريبات منتخب مصر".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، طلب رحيل أيمن أشرف، وهناك كلام قوي على شادي حسين وبرونو سافيو، وتمسك بالإبقاء على بيرسي تاو لأنه من أكثر اللاعبين المميزين".

وأكمل: "كولر طلب بقاء تاو، خصوصا بعدما ظهر بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وأصبح يمثل إضافة للفريق مع محمود عبدالمنعم كهربا".

وأتم: "تاو شارك في المباريات الأخيرة ولا يعاني من أي إصابات مزمنة كما تردد، وكان أفضل لاعبًا في صفوف الفريق الأحمـر أمام صن داونز الجنوب إفريقي".