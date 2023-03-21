أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

قدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، والذى برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

سعر الدولار اليوم

30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.00 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 37.68 جنيه للشراء و 37.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى



سعر الدينار الكويتى 100.56 جنيه للشراء و 100.93 جنيه للبيع.