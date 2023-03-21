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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد يسجل 38 ألف جنيه للطن اليوم الثلاثاء 21 مارس

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت  في مصر، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم، الثلاثاء، 38000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم، الثلاثاء، عند 37700 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم، الثلاثاء، إلى 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم، الثلاثاء، 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم، الثلاثاء، 36000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم، الثلاثاء، 36000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم، الثلاثاء، 37500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم، الثلاثاء، نحو 36500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم، الثلاثاء، نحو 36500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم، الثلاثاء، نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم، الثلاثاء، نحو 36000 جنيه للطن الواحد.

سعر الحديد اليوم للمستهلك

ويصل سعر الحديد اليوم للمستهلك بما يقارب 40 ألف جنيه للطن الواحد، بعد الزيادة الأخيرة.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم، الثلاثاء، في الشركة العربية للأسمنت 1950 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء، في الشركة العربية للأسمنت 1920 جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم، الثلاثاء، 1900 جنيه للطن.

وسجل سعر الأسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم، الثلاثاء، 1920 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل، اليوم الثلاثاء، 1868 جنيها للطن.

وسجل سعر الأسمنت بشركة سيناء اليوم، الثلاثاء، 1880 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت حلوان اليوم، الثلاثاء، 1930 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم، الثلاثاء، 1975 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف"، اليوم الثلاثاء، 1870 جنيها للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

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