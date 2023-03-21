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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. تعرف على توقيت عرض مسلسل رشيد لـ ريهام عبد الغفور

رشيد
رشيد

كشفت قناة mbc مصر عن عرض مسلسل رشيد من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح ، حيث يعد من أولى الأعمال التي تفتح الماراثون الرمضاني قبل ساعات من انطلاقه رسميا. 

ومن المقرر إذاعة مسلسل رشيد، غدا في تمام التاسعة مساءً عبر شاشة mbc مصر . 

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وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

 ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله. 

طرحت منصة شاهد البرومو التشويقي الأول لمسلسل رشيد للفنان محمد ممدوح وريهام عبد الغفور استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.
وظهر محمد ممدوح فى البرومو وهو يبدأ قصة حب جديدة مع الفنانة ريهام عبد الغفور التى تجسد دور زوجته ضمن أحداث المسلسل، ثم يحدث خلافات بينهما تؤدي إلى دخوله السجن ليعود بعدها للانتقام.

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